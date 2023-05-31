Комбинат благоустройства приглашает воронежцев на работу

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Комбинат благоустройства Ленинского района набирает сотрудников в дружный профессиональный коллектив мастеров чистоты.

Кандидатам гарантируют полный социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом, достойную зарплату, обеспечение формой.

Наличие опыта приветствуется, но не обязательно. Опытные товарищи всегда готовы оказать поддержку в освоении любой специальности.

Уровень образования также не является определяющим критерием в отборе кандидатов. В КБУ ждут кандидатов на должности:

Трактористы

Зарплата от 35000 руб. Полная занятость, сменный график работы,

Опыт работы: можно без опыта, требуется водительское удостоверение тракториста-машиниста (тракториста).

Водитель грузового автомобиля

Зарплата от 35000 руб. Полная занятость, сменный график работы,

Опыт работы: можно без опыта, требуется водительское удостоверение категории ВC или ВСD или ВСDЕ

B - легковые автомобили, C - грузовые автомобили, D – автобусы, E-относятся составы транспортных средств с тягачом.

Грузчики

Зарплата: от 25000 руб. Полная занятость.

Обязанности: Уборка улично-дорожной сети, ручная уборка мусора с улиц.

Можно без опыта.

Рабочие на покос травы триммером

Зарплата от 37000 руб. Полная занятость.

Обязанности: Покос травы при помощи триммера на газонах и клумбах на территории городских улиц, парков, общественных мест Ленинского района г. Воронежа,

Опыт работы: можно без опыта

Подробности можно уточнить по телефонам: +7(473)225 92 30; +7(473)263 51 06