Телебашня поздравит воронежцев с Днем защиты детей праздничной иллюминацией

В День защиты детей воронежская телебашня озарится праздничной «открыткой». 1 июня на объекте включат праздничную архитектурно-художественную подсветку.

- Этот праздник совпадает с началом лета. Именно поэтому сценарий архитектурно-художественной подсветки телебашни будет наполнен яркими красками, характерными для этого теплого времени года, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Увидеть праздничную иллюминацию можно с 21.00 до 23.00.

Ранее сайт VRN.KP.RU представил программу мероприятий Дня защиты детей