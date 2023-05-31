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НовостиОбщество31 мая 2023 9:47

Телебашня поздравит воронежцев с Днем защиты детей праздничной иллюминацией

Подсветку включат вечером 1 июня
Ярослав ИВАНОВ

В День защиты детей воронежская телебашня озарится праздничной «открыткой». 1 июня на объекте включат праздничную архитектурно-художественную подсветку.

- Этот праздник совпадает с началом лета. Именно поэтому сценарий архитектурно-художественной подсветки телебашни будет наполнен яркими красками, характерными для этого теплого времени года, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Увидеть праздничную иллюминацию можно с 21.00 до 23.00.

Ранее сайт VRN.KP.RU представил программу мероприятий Дня защиты детей