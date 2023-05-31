. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Школа позади, впереди - лето и детский праздник. «Комсомолка» сделала путеводитель, куда сходить в Воронеже на День защиты детей 1 июня 2023.

МОНЕТЫ С ГЕРОЯМИ МУЛЬТИКОВ

В Никитинской библиотеке ко Дню защиты детей приурочили фотовыставку памятных монет, которые посвящены героям сказок и мультфильмов. Проект представит увеличенные изображения монет с известными персонажами культовых мультиков - Незнайкой и Винни-Пухом, Умкой, Чебурашкой с Крокодилом Геной, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», Барбоскиным. И расскажет о писателях, поэтах и художниках, создавших знакомые каждому образы.

1 июня в 10.45 пройдет экскурсия, на которой можно узнать подробнее об истории памятных монет, которые в разные годы выпускал Банк России.

Выставка будет работать в фойе 1 этажа Никитинской библиотеки по 5 июня. Вход свободный.

фото ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

ЦИРК У ТЮЗА

В 12.15 на площадке у ТЮЗа выступит театрально-цирковая студия «Созвездие» (6+). Артисты покажут театрально-цирковую композицию «В мире животных». После выступления «Созвездия» пройдет мастер-класс от педагогов и старших воспитанников творческого коллектива для всех желающих. Зрители познакомятся с основами театрального и циркового искусства в уличном театре, а затем попробуют свои силы в хождении на ходулях, жонглировании, прыжках на скакалках. На той же площадке, кстати, запланирован конкурс рисунков на асфальте. Вход свободный. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЕСПЛАТНЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

1 июня лучшие полнометражные анимационные картины конкурсной программы фестиваля «МультПрактика» покажут в кинозалах Воронежской области. Пройдут также творческие встречи от ведущих специалистов анимационной студии «Воронеж», которые расскажут о закулисье анимационной индустрии, о том, как создаются мультфильмы и где можно научиться профессии аниматора.

Кинозал Дворца культуры Боброва (ул. 22 Января,136) в 10.00 полнометражный мультфильм "Кощей. Начало", 12+

Кинотеатр «Уран» Нововоронежа (ул. Космонавтов, 14) в 12.00 полнометражный мультфильм "Пушкин и", 12+

Кинотеатр «Небо» в Новой Усмани (ул. Ленина, 301а) в 14.00 полнометражный мультфильм "Забытое чудо", 12+

Парк детского и семейного отдых «НЕЛЖА.РУ» в Рамонском районе (ул. Лесная, 40) в шатре в 15.30 полнометражный мультфильм "Финник", 12+

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ШАЛОСТИ В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ

В День защиты детей в парке аттракционов состоится самый смехоопасный квест. Охота за развлечениями и шалости разрешаются! Вход в комнату смеха с магическими зеркалами 1 июня – свободный! Спойлер: там будет одна из подсказок, только тссс…

С 14.00 до 16.00 ищите подсказки, выполняйте задания на интерактивной станции с любимыми героями и разгадывайте загадки. С 15.00 до 17.00 посетите мастер-класс. С 14.00 до 18.00 ведите фотоохоту на Гонщицу.

Парк аттракционов

ПОДВОДНОЕ ШОУ В ОКЕАНАРИУМЕ

В День защиты детей в Воронежском океанариуме запланирована насыщенная программа.

В 11.00 на подводном шоу «Нептун» можно познакомиться с владыкой морей и океанов и его поддаными. В 12.00 начнется экскурсия «Хит-парад животных» с викториной, которая познакомит с интересными фактами и из мира удивительных морских сухопутных обитателей. В 14.00 в Морской гостиной пройдет мастер-класс по росписи деревянных брелков. В 15.00 стартует новая программа с морскими котиками «Восточная сказка», во время которой ластоногие артисты Блэк и Мира продемонстрируют свои таланты. В 16.00 начнется экскурсия с кормлением «Знакомьтесь, крокодиловый кайман». В 18.00 программа с водолазом «Акула-друг человека» познакомит с морскими обитателями главного аквариума.

Воронежский океанаруиум

НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ В КИДБУРГЕ

3 июня в Кидбурге откроется игротека «Научный институт» в честь Дня защиты детей. С 13.00 будут готовить юных физиков, химиков, микробиологов. Игротека оснащена оборудованием для проведения исследований, занимательных опытов, практического изучения законов науки. В честь открытия «Научного института» состоится увлекательное химическое шоу. Кидбуржане смогут сфотографироваться с чудом техники - настоящим роботом-трансформером!

В 13.30 - на главной сцене КидБурга определят счастливчиков, которые первыми смогут поработать в стенах «Научного института». С 13.00 по 17.00 художественный мастер-класс, где каждый сможет нарисовать шедевр и разместить его на выставочной экспозиции КидБурга. 15.00 вокальное поздравление. В 17.00 начнется праздничная дискотека в театре. 3 июня будет научно, но не скучно!

Кидбург

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

1 июня в дворцовом комплексе Ольденбургских с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 бесплатная интерактивная программа «Нарисуем дружбу» (5+) - художества цветными мелками на асфальте. С 11.00 до 14.00 на территории комплекса пройдет пленэр «Истории друзей» (7+) - на тему истории Рамони. В 12.00 стартует бесплатная игра-бродилка «Играй и управляй» (8+). Дети получат в кассе путеводитель и будут с его помощью самостоятельно выполнять увлекательные задания, направленные на развитие внимательности, креативности и активности. В 17.00 интерактивная программа «Игры XIX века». Участники на практике узнают, какие уличные игры любили их сверстники в XIX веке.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧИПОЛЛИНО

1 июня в театре оперы и балета покажут балетную сказку «Чиполлино». Балет Карена Хачатуряна считается одним из лучших мировых балетов для детей. Несмотря на кажущуюся «легкость» жанра, известный хореограф Генрих Майоров поставил сложный полноценный спектакль - двухактный, технически непростой, требующий от исполнителей безупречной балетной техники и актерского мастерства.

В балете своим неповторимым хореографическим языком наделены герои одноименной сказки Джанни Родари: добрые дружные Овощи – семейства Чиполлино и Редисочки, Кум Тыква, с его ставшим нарицательным домиком, прекрасная Магнолия, а также противостоящие им злодеи – Принц Лимон, Синьор Помидор, другие яркие персонажи. Веселый, добрый спектакль для юных зрителей и их родителей танцует практически вся балетная труппа театра. Красок и динамики в нём не меньше, чем в популярных мюзиклах, однако, это содержательное произведение создано в лучших традициях русского искусства.

Начало в 19.00. Перед спектаклем в фойе пройдет интермедия для юных зрителей.