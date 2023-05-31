В Воронеже будут судить курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 2 млн рублей

В Коминтерновский райсуд передали уголовное дело студента техникума, обвиняемого в серии мошенничеств. Парень подрабатывал на посылках у дистанционных аферистов, которые специализируются на отъеме денег у пенсионеров. Молодого человека задержали осенью 2022 года, после того, как отделы полиции наводнили однотипные заявления пожилых людей. Им звонил на домашние телефоны неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их близкий родственник совершил ДТП с пострадавшими. И предлагал растерянным пенсионерам решить вопрос о непривлечении сына или дочери к ответственности за финансовое вознаграждение. Пожилые люди называли суммы, которыми располагали, и собеседник требовал передать деньги через курьера.

По записям камер видеонаблюдения оперативники отследили курьера, им оказался 18-летний студент колледжа, его задержали в общежитии учебного заведения. Он признался, что нашел дополнительный заработок по объявлению в интернете. Через мессенджер получал адреса, ездил забирать конверты, деньги перечислял на банковские реквизиты.

- Фигурант обвиняется в семи эпизодах, ущерб, причиненный потерпевшим, составил более двух миллионов рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.