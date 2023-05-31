Фото-видеофиксация будет записывать нарушения на контейнерных площадках Воронежа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже в тестовом режиме введут фото-видеофиксацию административных правонарушений на контейнерных площадках.

- Есть организация, которая готова установить около 50 камер на самых проблемных участках, - рассказал руководитель департамента ЖКХ Воронежской области Максим Зацепин. – Мы попробуем с их помощью решить проблему раздельного сбора отходов. Выбрали район, где много контейнеров-лодочек и где площадки сильно завалены. Это говорит о том, что площадки распределены неправильно, не хватает контейнеров.

На первом этапе всю работу организация проведет за свой счет. По ее итогам полученный опыт распространят на остальные площадки и районы.

- У нас сейчас многие УК пытаются хитрить, считая, что контейнеры не достаточно наполнены и затягивая сроки вывоза отходов, - рассказал Максим Зацепин. – Благодаря фото-видеофиксации у нас оперативно будет появляться информация о переполнении площадки, и мы будем оперативно передавать региональному оператору информацию для своевременного вывоза ТКО.

Оборудование на первых пяти площадках, по словам чиновника, должны установить на этой или следующей неделе.