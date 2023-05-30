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НовостиОбщество30 мая 2023 16:20

В Воронежской области в июне отключат свет почти в 123 тысячах домов

В «ТНС-Энерго» опубликовали графики плановых работ в первый месяц лета
Олег КУЗНЕЦОВ
Света чаще всего не будет с 8.00 до 17.00.

Света чаще всего не будет с 8.00 до 17.00.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежской области в июне отключения света коснутся жильцов 122,9 тысячи домов. В это время будут проводить плановые работы. Где-то будут расчищать трассу или производить техподсоединение. Надо будет и менять проводы и опоры опор ЛЭП, проводить техническое обслуживание трансформаторных подстанций и строить новые линии.

Неудобства, связанные с отсутствием света, придется терпеть чаще всего с 8.00 до 17.00, когда многие люди еще находятся на работе.

Подробный график отключений можно будет увидеть здесь