Семь воронежских библиотек приняли участие в «Библионочь»

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

26 мая прошла ежегодная Всероссийская социокультурная акция «Библионочь», к которой присоединились и воронежские библиотеки.

В обновленной в рамках Национального проекта «Культура» модельной библиотеке № 32 им. Г. Н. Троепольского событие посвятили Году педагога и наставника. Главными персонажами праздника стали известные герои книг. Современное мультимедийное оборудование информационного центра позволило не только повысить качество мероприятия, но и значительно расширить зрительскую аудиторию.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Организаторы подобрали для Библионочи в модельной библиотеке книги отечественных авторов – А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко: классика педагогической литературы, А.Н. Толстого, А. Беляева, К.Булычева и А.Усачёва и других. Персонажи этих книг знакомили гостей с перипетиями сюжета, характерами, привычками и поступками. Кстати, почетным гостем «Библионочи» стал руководитель Управления культуры администрации Воронежа Андрей Васильевич Харитонов. Он отметил:

- Воронеж принимает библионочь уже в 12-й раз, ежегодно в ней задействуется несколько муниципальных библиотек. Мы стараемся, чтобы в акции принимали участие «постоянные библиотеки» и добавлялись какие-то новые. Безусловно, в первую очередь – это модельные библиотеки, которые в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры и Правительства Воронежской области появляются поэтапно на территории нашего города. В 2023 году в «Библионочи» принимают участие 7 библиотек, ключевым фактором при выборе явилось их расположение в разных районах города.

Другим одним участником Библионочи стала Центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака. Ее гостям предложили отправиться в квест-путешествие «По Стране невыученных уроков». На входе каждый посетитель получил «Дневник Библионочи», куда по мере прохождения маршрута вносились оценки. Те, кто успешно выполнил все задания, попадали в «Долину призов», где с помощью лотереи выбирали сувениры и подарки.

А в Модельной библиотеке №25 им. В.М. Пескова прошла акция под девизом: «Читаем вместе!». Организаторы из трех библиотек - №7, 25, 31 - при активном участии Образцового ансамбля народной песни «Перезвон» детской школы искусств №15 г. Воронежа и Детского центра «Радость моя» предложили воронежцам отправиться в « КНИГОсветное путешествие» с квестами, мастер-классами, настольными играми, концертной программой и фотозонами.