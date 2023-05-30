В Воронеже планируют открыть музей космонавтики

Фрагмент проекта нового жилого комплекса. Фото: с портала правительства Воронежской области.

На заседании регионального градостроительного совета при губернаторе Воронежской области рассмотрели концепцию будущего жилого комплекса по адресу: улица Ворошилова, 19. Их планируют сделать не по одному лекалу. Одни дома будут 10-этажными, другие, в глубине улицы, намного выше – 30 этажей.

Рядом с новым жилым комплексом планируют создать большую зону отдыха, открытую для всех горожан. Будущему скверу даже уже придумали имя «Союз». Его хотят сделать с тематической аллеей «Созвездий», детской и спортивной площадками.

Кроме того, в новом жилом комплексе планируют открыть музей космонавтики. Губернатор поручил рассмотреть возможность размещения в нем крупных экспонатов, в том числе двигателей воронежского завода КБХА.