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НовостиОбщество30 мая 2023 11:20

В селе Воронежской области открыли мемориальную доску земляку, погибшему в ходе СВО

Виктору Анпилогову было 26 лет
Юрий КОЗЛОВ
Память Виктора Анпилогова увековечили на здании его родной школы.

Память Виктора Анпилогова увековечили на здании его родной школы.

Фото: Администрация Русско-Буйловского поселения ВКонтакте.

В селе Русская Буйловка Павловского района на здании местной школы появилась мемориальная доска в честь своего земляка Виктора Анпилогова. Он погиб 29 марта 2023 года в ходе боя в Луганской народной республике. Виктор совсем недавно был учеником школы, где теперь увековечили его память. О том, как он проявил себя на поле боя, говорит то, что его наградили орденом Мужества.

Деньги на мемориальную доску собрал коллектив школы. Учители организовали митинг, где добрым словом вспомнили Виктора и благодарили его родителей, воспитавших честного и ответственного сына.

Торжественное открытие памятной доски.

Торжественное открытие памятной доски.

Фото: Администрация Русско-Буйловского поселения ВКонтакте.