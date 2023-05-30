В селе Воронежской области открыли мемориальную доску земляку, погибшему в ходе СВО

Память Виктора Анпилогова увековечили на здании его родной школы. Фото: Администрация Русско-Буйловского поселения ВКонтакте.

В селе Русская Буйловка Павловского района на здании местной школы появилась мемориальная доска в честь своего земляка Виктора Анпилогова. Он погиб 29 марта 2023 года в ходе боя в Луганской народной республике. Виктор совсем недавно был учеником школы, где теперь увековечили его память. О том, как он проявил себя на поле боя, говорит то, что его наградили орденом Мужества.

Деньги на мемориальную доску собрал коллектив школы. Учители организовали митинг, где добрым словом вспомнили Виктора и благодарили его родителей, воспитавших честного и ответственного сына.