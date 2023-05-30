Воронежец похитил с карты пьяного товарища 90 тысяч рублей

Злоумышленник похитил мобильный телефон друга и через мобильное приложение перевел на счета своих знакомых 90 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть полиции по Ольховатскому району поступило заявление от 32-летнего жителя поселка Заболотовка, с банковского счета которого пропали 90 тысяч рублей. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, друг потерпевшего. Злоумышленник в начале этого месяца, пока товарищ находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, похитил его мобильный телефон и через мобильное приложение перевел на счета своих знакомых 90 тысяч рублей. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража» заключенному под стражу подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.