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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:58

Воронежец похитил с карты пьяного товарища 90 тысяч рублей

Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник похитил мобильный телефон друга и через мобильное приложение перевел на счета своих знакомых 90 тысяч рублей.

Злоумышленник похитил мобильный телефон друга и через мобильное приложение перевел на счета своих знакомых 90 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть полиции по Ольховатскому району поступило заявление от 32-летнего жителя поселка Заболотовка, с банковского счета которого пропали 90 тысяч рублей. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, друг потерпевшего. Злоумышленник в начале этого месяца, пока товарищ находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, похитил его мобильный телефон и через мобильное приложение перевел на счета своих знакомых 90 тысяч рублей. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража» заключенному под стражу подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.