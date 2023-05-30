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НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:54

Под Воронежем «Рено» врезался в «Ладу», обе машины слетели в кювет

ДТП произошло в Новоусманском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 29 мая, примерно в 15:00 у дома № 61/1 по улице Центральной в селе Новая Усмань 49-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено Логан», нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

На одном из участков дороги при повороте налево он попытался опередить машину, которая в то же самое время приступила к аналогичному маневру. Из-за этого произошло столкновение с попутной машиной «Ладой Грантой» под управлением 51-летнего местного жителя. После этого оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажир «Лады», 47-летняя местная жительница, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Водитель «Рено» отказался от освидетельствования на состояние опьянения. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.