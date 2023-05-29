В Воронеже 21 дом остался без горячей воды из-за долгов ресурсоснабжающей компании

Жильцам приходится греть воду Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 дом в Воронеже остался без горячего водоснабжения. Проблема возникла, когда из-за долгов за газ «Теплодар» прекратил обслуживание котельной. Как отметили в мэрии, хотя ситуация является следствием спора самостоятельных хозяйствующих субъектов, муниципалитет старается решить проблему в интересах жильцов.

- Ведутся переговоры с собственником на предмет реализации имущественного комплекса или его передачи другому оператору в эксплуатацию, чтобы источник теплоснабжения мог продолжить оказывать услуги гражданам, которые в абсолютном своем большинстве ответственно оплачивают квитанции, - сообщили в администрации Воронежа. - Также рассматривается вариант с передачей котельной муниципальному предприятию «Воронежтеплосеть». Его специалистами уже проводится анализ технологических и экономических показателей при производстве тепла и горячей воды на ее оборудовании.