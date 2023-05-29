В Воронеже умер доцент истфака ВГУ

Умер Анатолий Дьяков, фото ВГУ

29 мая ушел из жизни доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Анатолий Дьяков. Как сообщила пресс-служба университета, его не стало после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 86 лет.

Анатолий Павлович был уроженцем Орловской области, в детстве жил в поселке Таловая Воронежской области. Окончил ВГУ в 1959 году, потом учился в аспирантуре, в 1970-м защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социальная ответственность личности». До января 1973 года работу на кафедре научного коммунизма совмещал с должностью заместителя секретаря парткома ВГУ. С 1977 года – старший преподаватель, затем доцент кафедры, совмещал работу с выборной должностью секретаря парткома Воронежского университета. С 1989 года читал курс «Социология». За время работы в университете опубликовал 115 научных, учебно-методических статей, разделов в коллективных монографиях, сборниках по актуальным проблемам российского общества, социологии молодежи, воспитанию студентов, гуманитаризации высшего образования. Вышел на пенсию в 2016 году.

- Анатолий Павлович поддерживал тесные связи с ВГУ. Был постоянным участником Дня социолога и других мероприятий кафедры. Память о видном ученом, замечательном преподавателе, заботливом коллеге и прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, - отметили в некрологе коллеги из университета.

Прощание с Анатолием Дьяковым состоится 31 мая. Отпевание пройдет в 12.00 в Покровском храме (ул.Бехтерева, 36а), похороны - на Юго-Западном кладбище.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, несколькими днями ранее из жизни ушла старейшая сотрудница факультета философии и психологии ВГУ