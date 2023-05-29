Суд обязал власти дать жилье сироте под Воронежем

Девушка-сирота обратилась в прокуратуру Рамонского района, когда ей по достижении 18-летнего возраста ей предоставили жилье по закону. Прокурорские сотрудники провели проверку и обратились в суд по факту нарушения жилищных прав сироты.

- Заявительница в несовершеннолетнем возрасте осталась без родительского попечения и состояла в списке граждан, подлежащих обеспечению благоустроенным жилым помещением. Однако когда ей исполнилось 18 лет, жилье ей не дали. Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд в защиту прав сироты о предоставлении благоустроенного жилого помещения. Решением суда требования прокурора удовлетворены, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.