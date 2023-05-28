Воронежцы стали чаще радоваться отпускам

Эксперты выяснили, что лучшим днем на работе за прошедший год каждый двадцатый трудоустроенный воронежец назвал день ухода в отпуск. Результатами опроса поделился сервис SuperJob.

11% респондентов считают, что лучший день на работе — когда выдали премию. А для 10% самым запоминающимся стал день достижения отличных показателей в работе.

Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 8% горожан. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%).

2 из 100 опрошенных запомнилось празднование собственного дня рождения с коллегами. По 1% респондентов назвали лучшим днем тот, в который хвалило руководство, повысили в должности, увеличили зарплату или выполнили проект. Другие запоминающиеся поводы назвали 7%. Среди них — переход на удаленку, защита проекта, победа в профсоревновании, успешное прохождение проверки и проч.

И лишь трое из 10 работающих утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 3% назвали прекрасным каждый день на любимой работе.

Что примечательно, за прошедший календарный год мужчины чаще радовались премиям, женщины — отпускам.