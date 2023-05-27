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НовостиОбщество27 мая 2023 13:27

В Воронежской области определили лучших учителей

Победила в профессиональном конкурсе педагог Ирина Левадная из Лискинского района [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Пять лучших учителей Воронежской области.

Пять лучших учителей Воронежской области.

Фото: с телеграм-канала Натальи Салогубовой.

В Воронеже подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2023 году. В ходе него определили трех лучших педагогов. Об этом сообщила в субботу, 27 мая, руководитель областного департамента образования Наталья Салогубова в своем телеграм-канале.

Победила в конкурсе Ирина Михайловна Левадная, учитель истории и обществознания Давыдовской средней школы Лискинского района. Второе место заняла Евгения Юрьевна Соломахина. Она преподает историю в Староникольской средней школе Хохольского района. Третьей стала Татьяна Алексеевна Анташкова, учитель математики средней школы № 102 Воронежа.

Кроме того, назвали еще двух лауреатов конкурса. Ими стали два педагога:

Татьяна Владимировна Диская, учитель иностранных языков лицея села Верхний Мамон;

Ольга Юрьевна Дочкина, учитель иностранного языка средней школы № 55 Воронежа.