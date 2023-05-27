В Воронеже мотоциклист врезался в «Фольксваген» и отправил в больницу себя и своего друга

Мотоцикл после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу. 26 мая, в 23.45 на Московском проспекте у дома № 144 случилась авария. 21-летний местный житель, руливший мотоциклом «Ямаха», ехал со стороны Хользунова в направлении улицы Антонова-Овсеенко. Он врезался в находившийся впереди «Фольксваген-Поло».

Управлявшему немецкой иномаркой 24-летнему воронежцу госпитализация не потребовалась. А вот мотоциклист и его пассажир, 23-летний местный житель, получили травмы разной степени тяжести. Обоих на скорой отвезли в больницу.

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему 21-летний мотоциклист не смог соблюсти безопасную дистанцию до ехавшего впереди «Фольксвагена».