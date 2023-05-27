Губернатор Воронежской области заявил, что в нашем регионе отряды территориальной обороны не стоит вооружать

Александр Гусев уверен, что оружие гражданским людям в Воронежской области раздавать не надо. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Губернатор Воронежской области на форуме Столля ответил на вопрос одного из предпринимателей о том, есть ли в области отряды территориальной обороны и могут ли бизнесмены как-то им помочь.

Александр Гусев заявил, что добровольческие отряды теробороны в нашем регионе есть. Однако губернатор уверен, что на данный момент вооружать их не нужно. Обосновал он это тем, что в нашем регионе нет риска проведения военных действий. А оружие в руках гражданских людей – всегда большая опасность.

- Вы должны быть уверены, что у человека в голове ничего не сработает, а у него в руках будет автомат, - сказал губернатор. - Нет пока и механизма передачи оружия гражданским людям. Он появится только при условии, что эти формирования будут подчиняться Росгвардии или Минобороны.

Впрочем, Александр Гусев оговорился, что он отвечает за экономическую и социальную жизнь области, а с вопросом по территориальной обороне лучше обратиться к начальнику гарнизона или военному комиссару.

Напомним, создание отрядов территориальной обороны стали активно обсуждать после атаки диверсионной группы ВСУ на Белгородскую область. В ходе нее были ранены 13 человек, один погиб. Юрия Горевого застрелили выстрелом в голову. Он был командиром отделения Преображенского батальона территориальной обороны.