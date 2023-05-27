В Воронеже водитель «Шкоды» сбил на «зебре» 13-летнюю девочку

«Шкода» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 26 мая, в 16.05 на переходе у дома № 61 по улице Кривошеина случилось ДТП. 36-летний местный житель, руливший «Шкодой-Рапид», ехал в направлении улицы Матросова. Почему-то он не притормозил, не убедился, что никто не переходит дорогу, и прямо на «зебре» сбил 13-летнюю девочку. Школьница получила травмы. На скорой ее отвезли в больницу.

- Всего 26 мая в Воронежской области случилось 127 ДТП. 96 из них произошли в Воронеже, 28 – на дорогах в районах, 3 – на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы пять человек. За выезд на встречную полосу задержали 52 водителя, еще девять сели за руль в состоянии опьянения, - сообщили в региональном ГУ МВД.