В Воронеже попытались похитить с детской площадки маленького мальчика

Обстоятельства странного инцидента на детской площадке выясняют полицейские. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Тревожный случай произошел в четверг, 25 мая, в Коминтерновском районе на детской площадке у дома № 247е на улице 45-й Стрелковой дивизии. Около 19.30 к мальчику лет семи или восьми подошел другой ребенок (на вид его ровесник). И зачем-то предложил пойти к нему в квартиру познакомиться с его мамой.

Мальчик в итоге никуда не пошел, никто его не похитил. Но предложение чужого ребенка почему-то так встревожило его маму, что та написала заявление в полицию. Женщина уверена, что ее ребенка пытались похитить. Местные жители в одной из соцсетей выражают озабоченность по поводу этого инцидента еще и потому что он произошел недалеко от детского сада № 187.

Теперь стражи порядка будут разбираться, почему на первый взгляд невинную просьбу чужого ребенка мама маленького мальчика расценила как попытку похищения.