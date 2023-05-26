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НовостиЗвезды26 мая 2023 17:36

Воронежцам показывают выставку рисунков художника, пережившего блокаду

Стенды можно посмотреть в парковой зоне музея до 28 июля
Ярослав ИВАНОВ
фото музея "Арсенал"

фото музея "Арсенал"

24 мая в музее «Арсенал» открылась новая выставка. Проект «Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика» подготовили сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Экспозиция представила репродукции рисунков из дневника Якова Рубанчика (1899 – 1948) – ленинградского архитектора и художника, пережившего блокаду. За время блокады Яков Рубанчик выполнил пером, чернилами, графитными и цветными карандашами 330 рисунков, 40 из которых представлено на выставке. Работы посвящены укрытию памятников архитектуры и скульптуры, строительству оборонительных сооружений, расчистке городских улиц, страшным последствиям бомбежек города.

Выставку можно посмотреть в парковой зоне музея до 28 июля.