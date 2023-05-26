Жительницу Воронежской области, систематически угрожавшую мужу топором, отправили на полгода в колонию

Мировой суд в Россошанском районе 25 мая все-таки отправил в колонию 37-летнюю жительницу Подгоренского района, многократно угрожавшую убийством мужу.

Женщину уже судили за три аналогичных эпизода в отношении своего мужа - за непродолжительный период времени она кидалась на него с двумя топорами. Судом назначал наказания в виде обязательных работ, которые осужденной игнорировались. В итоге ей ограничили свободу на восемь месяцев. Но по одному адресу с мужем и несовершеннолетними детьми, которые становились свидетелями инцидентов.

Не согласившись с назначенным наказанием, прокуратура района обжаловала приговор.

- Россошанский райсуд, согласившись с позицией прокурора, изменил назначенное виновной наказание - на шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.