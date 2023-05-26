Воронежские легкоатлеты завоевали два золота и серебро на чемпионате России

Эмилия Тангара (в центре). Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские легкоатлеты Эмилия Тангара и Юрий Ожгибесов стали чемпионами России. А еще одна наша спортсменка Светлана Аплачкина взяла серебро.

Эмилия Тангара мощным финишным рывком с большим преимуществом выиграла забег на 400 метров с барьерами. А Юрий Ожгибесов обеспечил себе победу прыжком в длину на 7 метров 74 сантиметра. Светлана Аплачкина на этот раз не стала первой. Но и на второе место на дистанции в 1500 метров – очень хороший результат.

Юрий Ожгибесов. Фото: cspsk-vrn.ru

Праздник и у тренеров воронежских медалистов. Их готовили к чемпионату России Руслан и Артем Мащенко, Геннадий Козловцев и Артем Аплачкин.