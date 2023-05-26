1,5 года условно получила глава жилкооператива, не доплатившая энергетикам 1,3 млн рублей, перечисленных жильцами

26 мая Советский райсуд приговорил к условному сроку в 1,5 года председателя правления жилищного кооператива «ПОЖСК Советский-1» за причинение крупного ущерба поставщику ресурса. «ТНС энерго Воронеж» недополучил 1,3 млн рублей за электроэнергию.

В период с января 2020 года по май 2021 года жильцы многоквартирных домов оплатили за электроэнергию более 2 млн рублей. Правда, не все деньги дошли до поставщика ресурса. Председатель правления жилкооператива перевела на счет «ТНС энерго Воронеж» лишь 696 тысяч рублей, а остальную сумму - более 1,3 млн рублей - израсходовала на иные нужды организации.

- Суд приговорил виновную к 1,5 годам условно с таким же испытательным сроком и лишением права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, также на 1,5 года, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.