В Воронеже будут судить банковского менеджера, который систематически крал деньги со счетов клиентов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В суд передают уголовное дело 25-летнего воронежца, поставившего на поток кражу денег. Менеджера одного из банков обвиняют в 14 эпизодах кражи средств со счетов клиентов путем безналичных переводов.

Орудовал сотрудник одного из банков в мае-июне 2022 года. Используя служебное положение, банковский работник предлагал клиентам оформить услугу по страхованию срочного вклада. Получив согласие, менеджер фактически страхование не производил, а средства в размере страховых премий перечислял на банковский счет своей знакомой, после чего распоряжался ими по собственному усмотрению.

- Обвиняемый успел таким образом похитить около 30 тысяч рублей, после чего его деятельность пресекла службой безопасности банка. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.