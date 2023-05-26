«Ночь в Дивногорье» пройдет под Воронежем 17 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Традиционный летний фестиваль под открытым небом «Ночь в Дивногорье» (6+) пройдет в этом году в музее-заповеднике 17 июня.

Весь день будет работать выставка-ярмарка изделий народных мастеров. Кроме того, гостей ждет мини-выставка картин и творческие мастер-классы от художников.

В 15.30 начнется концертная программа, которую откроет выступление учащихся Воронежского хореографического училища, после чего зрителей ждет спектакль «Барышня-крестьянка».

А в финале вечера состоится концерт Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, попасть в Дивногорье в этот день можно на специальной электричке