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НовостиЗвезды26 мая 2023 12:44

«Ночь в Дивногорье» пройдет под Воронежем 17 июня

В программе мастер-классы и концертная программа
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Традиционный летний фестиваль под открытым небом «Ночь в Дивногорье» (6+) пройдет в этом году в музее-заповеднике 17 июня.

Весь день будет работать выставка-ярмарка изделий народных мастеров. Кроме того, гостей ждет мини-выставка картин и творческие мастер-классы от художников.

В 15.30 начнется концертная программа, которую откроет выступление учащихся Воронежского хореографического училища, после чего зрителей ждет спектакль «Барышня-крестьянка».

А в финале вечера состоится концерт Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, попасть в Дивногорье в этот день можно на специальной электричке