Воронежцам напомнили о вреде алкоголя в жаркую погоду

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В ближайшие выходные воронежцев ждет теплая, практически уже летняя погода. По прогнозам синоптиков в субботу и воскресенье столбик термометра покажет +24 градуса. Многие жители региона отправятся на дачу или захотят отдохнуть на природе, устроить пикник. Немалая часть таких посиделок пройдет под бокал вина или пива. Врач областного наркологического диспансера Светлана Елисеева рассказала, почему употреблять спиртное в жаркую погоду – плохая идея:

– Употребление алкоголя само по себе увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а повышенная температура воздуха только усугубляет ситуацию. Такое сочетание может серьезно навредить организму, увеличивается риск развития инфаркта и инсульта. Также растут шансы получить тепловой или солнечный удар, так как в состоянии опьянения люди не могут адекватно оценивать своё состояние. Некоторые считают, что в жару нельзя только крепкие напитки, а пиво, сидр или коктейли вреда не нанесут. Это заблуждение. Алкоголь опасен в любых дозах. К тому же, он усиливает обезвоживание организма.

В тему слабоалкогольных напитков специалисты регионального департамента здравоохранения добавляют, что зачастую они становятся «трамплином» для формирования зависимости. Ведь подобного рода спиртное не вызывает настолько яркого отторжения, как крепкий алкоголь. Однако все спиртное опасно для здоровья. Из-за постоянной перегрузки избыточным объемом крови сердце «раздувается», а его стенка становится тонкой и дряблой. От слабого алкоголя очень страдают печень, почки и многие другие органы.

Также нередко можно встретить людей, «снимающих стресс» с помощью пива, вина или стопки чего покрепче. Особенно на выходных, после сложной рабочей недели. Но это лишь на короткий промежуток времени помогает спрятаться от проблем, а со временем употребление «расслабляющих» напитков само превращается в дополнительную проблему. Ведь поступление спирта в организм представляет собой отдельный вид стресса. На его преодоление необходимо затратить дополнительные ресурсы, которых и так мало. Кроме того, прибегающие к алкоголю для облегчения засыпания со временем отмечают усугубление расстройств сна.

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Что поможет утолить жажду?

Как отмечают специалисты, из-за обильного потоотделения организм теряет важные микроэлементы. В связи с этим в жаркую погоду крайне важно восполнять водно-солевой баланс. С этим отлично справится как обычная столовая вода, так и вода слабоминерализованная. Можно употреблять подсоленные напитки типа айрана или тана. Хорошо утоляют жажду слегка кисловатые напитки: вода с лимоном, лимонады и морсы без сахара. В простую воду также можно добавить мяту, тархун или огуречный сок.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».