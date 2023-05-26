В Воронеже сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже и области в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД буду ловить пьяных водителей, а также нарушителей ПДД. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, тактика «сплошных» проверок подразумевает остановку всех водителей без исключения, на заранее выбранных местах. Если водитель в нетрезвом виде, то сотрудники полиции отстранят его от управления автомобилем и отправят на освидетельствование.

К автомобилистам обратился начальник управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов. Он призвал их ни в коем случае не садиться в нетрезвом виде за руль. Поскольку именно по вине таких водителей происходит значительное количество ДТП. А тех, кто стал свидетелем нарушений на дороге – информировать Госавтоинспекцию, в том числе и через чат-бот, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.