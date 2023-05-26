Житель Воронежской области перечислил 135 тыс рублей мошенникам, угрожавшим его семье

За 25 мая 16 жителей Воронежской области стали жертвами дистанционных аферистов. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около шести миллионов рублей.

Вчера дерзко вытянули деньги с 47-летнего жителя Павловского района. Предприниматель, занимающийся грузоперевозками, был за рулем, когда ему позвонили. Мужчина с кавказским акцентом начал угрожать и требовать денег за долг, якобы, образовавшийся из-за того, что предприниматель своими непрофессиональными действиями обрушил сайт его компании. Воронежец сначала пытался объяснить звонившему, что не пользовался его ресурсом. Но в ответ звонивший стал угрожать физической расправой семье мужчины и даже прислал ему в мессенджер фото его личного авто и дома, где он проживает с семьей. Перепуганный воронежец предупредил родственников о возможной опасности и перевел на указанные ему счета более 135 тысяч рублей.