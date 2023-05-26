Мотоциклист скончался после лобового ДТП с ГАЗелью в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 25 мая примерно в 12.20 в Воробьевском районе. На 96 км автодороги «М-4 «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» мотоцикл «RC-250» на «встречке» влетел в ГАЗ-2766. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 33-летний мотоциклист двигался со стороны села Новотолучеево. Мужчина выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой ГАЗелью, которой управлял 36-летний житель Калачеевского района.

В результате ДТП мотоциклист скончался до приезда скорой. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.