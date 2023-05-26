В Воронеже ищут пропавшего 80-летнего мужчину с провалами в памяти

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже волонтеры объявили срочные поиски 80-летнего Василия Янова. Мужчина страдает провалами памяти и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 26 мая.

Пенсионер ушел из дома сегодня, в 7:00. Он может быть дезориентирован и самостоятельно не сможет найти дом.

Василий Янов ростом 165 см, у него худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю футболку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, белые носки и синюю кепку, ушел босиком.

Если вы что-то знаете о местонахождении пенсионера, срочно сообщите об этом по номерам 8-800-700-54-52 или в 112.