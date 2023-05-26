В Воронеже подросток на день рождения друга утонул в озере

Сотрудники Следственного комитета проверяют обстоятельства смерти подростка. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В четверг, 25 мая, около озера на переулке Верный микрорайона Подклетное случилась трагедия. Компания подростков отмечала день рождения одного из них. Как водится, без спиртного не обошлось. 17-летний парень после посиделок пошел купаться и стал тонуть. Друзья пытались его спасти, но безуспешно. Они даже не смогли его найти. Парня из озера потом вытащили водолазы.

- Следов насилия на его теле не нашли. Наши сотрудники опросили очевидцев трагедии, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Организована проверка обстоятельств этого несчастного случая, - рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.