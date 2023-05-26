Водителя осудили за пьяное ДТП с пострадавшей на автовокзале в воронежской Анне

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Аннинский районный суд вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал местный житель. Мужчину признали виновным в пьяном ДТП с пострадавшей возле автовокзала (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 26 мая.

Напомним, авария произошла в райцентре в октябре прошлого года. Как установил суд, водитель был нетрезв и на автомобиле BMW, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении Renault. Это привело к столкновению иномарок.

В результате ДТП пассажирка Renault получила телесные повреждения, причинившие ей тяжкий вред здоровью.

Водитель BMW с предъявленным обвинением согласился и направил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Также он добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред.

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на такой же срок.