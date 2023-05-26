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НовостиОбщество26 мая 2023 5:11

Дожди с грозами ожидаются в последние выходные мая в Воронежской области

Температура воздуха до +27
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В предстоящие субботу и воскресенье жителей Воронежской области ожидает дождливая и пасмурная погода. Впрочем, температура воздуха в последние выходные мая будет выше +20. Это следует из прогноза Гидрометцентра региона.

В субботу, 27 числа, по области в некоторых районах пройдет дождь, местами он будет сопровождаться грозами. В Воронеже также возможны осадки. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха – +22 - +27.

А вот ночью в воскресенье, 28 мая, похолодает – до +11 - +16 градусов. По области в темное время и днем пройдут дожди, местами сильные, и прогремят грозы. Днем температура воздуха составит +18 - +23 градуса. В Воронеже будет умеренно дождливо и свежо – +20 – +22 градуса выше нуля.