На Ленинском проспекте в Воронеже устранили коммунальную аварию

Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

Сегодня, в 19:40, специалисты РВК-Воронеж завершили ремонтные работы на поврежденной водопроводной линии на Ленинском проспекте. Об этом «КП» сообщили в водоканале.

- Бригада заменила 12-метровый участок трубопровода. В настоящее время водоснабжение домов восстановлено. Засыпку котлована и благоустройство будет проводить подрядная организация теплосетей.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, сегодня из-за повреждения водопроводной линии диаметром 250 мм в районе дома №8/1 по Ленинскому проспекту затопило дорогу.