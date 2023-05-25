В Воронеже без маткапитала незаконно оставили мать пяти детей

После того, как многодетной матери в Воронеже отказали выдавать региональный сертификат на маткапитал, в дело вмешалась прокуратура. Сегодня, 25 мая, об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Причиной проволочки стал тот факт, что на момент рождения пятого ребенка у матери не было регистрации на территории Воронежской области. Но согласно гражданскому законодательству, местом жительства признается место, где человек постоянно или преимущественно живет. Поэтому прокуроры подали иск в суд с требованием выдать семье региональный сертификат на маткапитал, доказав, что семья живет в нашей области.

- Левобережный райсуд Воронежа удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, - пояснили в прокуратуре района.