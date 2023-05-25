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НовостиНедвижимость25 мая 2023 15:22

Ленинский проспект Воронежа затопило из-за коммунальной аварии 25 мая 2023

Повреждена водопроводная линия диаметром 250 мм
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

Сегодня, 25 мая, в районе дома №8/1 по Ленинскому проспекту затопило дорогу.

- Повреждена водопроводная линия диаметром 250 мм, - сообщили «КП» в пресс-службе водоканала. - Причиной стала просадка грунта в ходе проведения работ на тепловых сетях вблизи трубопровода.

В настоящее время на ликвидации нештатной ситуации работает ремонтная бригада.

- После завершения разработки котлована специалисты РВК-Воронеж готовятся заменить 10-метровый участок трубопровода. На месте имеется вся необходимая спецтехника, а также откачивающее оборудование, которое устраняет воду с места повреждения, сбор которой усложняет проведение ремонтных работ.

Специалисты стараются провести работы в максимально сжатые сроки, соблюдая все инженерные этапы восстановительных работ.