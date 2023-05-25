Воронежец Геннадий Фокин стал бронзовым призером Кубка Белоруссии по прыжкам в воду

Геннадий Фокин (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Геннадий Фокин в паре с Григорием Ивановым из Челябинска показали третий результат на открытом Кубке Беларуси. Их результат на 3-метровом трамплине – 309,9 балла. Белорусам Александру Молчану и Владиславу Сонину Фокин и Иванов уступили больше 50 баллов. А победили с огромным отрывом россияне Егор Лапин и Илья Молчанов – они набрали 421,38 балла.

Но на пьедестал наши парни не поднялись, так как по правилам соревнований награждалась только одна пара из России.

- Наградили одну российскую пару - Молчанова и Лапина, таков регламент, - рассказала главный тренер сборной команды Воронежской области по прыжкам в воду Елена Загребельная, которая также является личным тренером Геннадия Фокина. - Елена Черных выступила неудачно на трамплине три метра. Она - боец, возьмет реванш на метровом трамплине.