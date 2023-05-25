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НовостиПроисшествия25 мая 2023 13:55

За убийство отца-инвалида жительница Воронежа проведет в колонии десять лет

Пенсионер скончался от открытого ранения груди
Алексей СЕРГУНИН
Во время словесной перепалки женщина кухонным ножом пырнула отца в грудь.

Во время словесной перепалки женщина кухонным ножом пырнула отца в грудь.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

53-летняя жительница Воронежа признана виновной по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Об этом информирует телеграм-канал СУ СК РФ по региону.

Кровавый инцидент произошел в ночное время 27 августа прошлого года в квартире дома на улице Героев Стратосферы. Осужденная распивала алкоголь и громко слушала музыку. Из-за того, что ее 80-летний отец-инвалид недовольно отреагировал на подобное поведение, произошел словесный конфликт. В итоге женщина кухонным ножом пырнула отца в грудь. Затем она позвонила знакомому с просьбой забрать ее и ушла из квартиры. Вернувшись утром, дочь обнаружила родственника без признаков жизни. Она сообщила об этом родственнице и вызвала медиков. Мужчина скончался от открытого ранения груди.

В начале расследования дама во всем созналась. Но затем от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя, вину не признала. Приговором суда ее на десять лет отправили в исправительную колонию общего режима с ограничением свободы на один год.