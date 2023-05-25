Дополнительная электричка поможет воронежцам добраться на фестиваль «Ночь в Дивногорье»

Состав отправится из Воронежа 17 июня в 12:05. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника «Дивногорье» 17 июня. На эту дату в график движения внесли дополнительный пригородный поезд, который доставит туристов из столицы Черноземья к месту проведения фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе Пассажирской пригородной компании (ППК) «Черноземье».

Состав отправится из Воронежа в 12:05. Электричка прибудет на конечную остановку в 14:40. В обратный путь поезд возьмет курс со станции Копанище в 22:37, а от музея-заповедника – в 22:45. До столицы Черноземья пассажиры доберутся уже в 1:33 следующего дня.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, из Воронежа в Дивногорье запускают дополнительные летние электрички.