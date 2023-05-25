Жительница Воронежа отдала аферистам свыше одного миллиона рублей

За минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы шесть краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОП № 2 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили ее деньги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая пояснила, что 23 мая этого года ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее счетов могут похитить деньги, но есть возможность спасти их. Доверившись аферисту, женщина назвала ему поступившие в СМС-сообщениях коды доступа в свой личный кабинет банка. В результате мошенники оформили на имя потерпевшей онлайн кредит в размере 851 тысяч рублей и похитили всю сумму. Также они списали и личные накопления женщины. Общая сумма ущерба составила один миллион 115 тысяч.

Всего за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы семь мошенничеств и шесть краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил более двух миллионов 647 тысяч.