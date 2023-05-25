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НовостиПроисшествия25 мая 2023 11:12

В Воронежской области ищут пропавшую без вести 43-летнюю женщину

Ее нет дома с 16 мая
Олег КУЗНЕЦОВ
Жанна Разинская не появляется дома уже девятые сутки.

Жанна Разинская не появляется дома уже девятые сутки.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В поселке Грибановский разыскивают местную жительницу, 43-летнюю Жанну Разинскую. Женщина уехала в Воронеж, но предполагала вернуться. Однако с 16 мая с ней не могут связаться ни родственники, ни знакомые.

Приметы Жанны Разинской: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, черные глаза. 16 мая она была одета в розовую куртку, серую футболку и голубые джинсы, обута в серые кроссовки.

Все, кто что-либо знает о том, где находится или может быть пропавшая женщина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (горячая линия отряда «Лиза Алерт») или в службу спасения 112.