В Воронеже двор многоквартирного дома может провалиться под землю

Земля возле канализационного люка сильно размыта. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители дома № 18 на улице Берег реки Дон, расположенном в микрорайоне Тепличный, обратились с жалобой на состояние своего двора в региональное отделение Общероссийского народного фронта. К такой ситуации привело то, что колодцы бесхозной канализации то и дело переполняются. Нечистоты просачиваются в грунт, а сквозь образуемые ими промоины и провалы – во двор дома. В результате уже несколько лет люди лишены возможности нормально пользоваться водой и туалетами.

- Труба никем нормально не обслуживаются, потому что и власти, и управляющая, и ресурсоснабжающая компании от нее открещиваются. Колодцы стабильно переполняются раз в две недели. Тогда начинаем звонить, писать в управу. Она делает заявку в водоканал. И только после этого, спустя много дней, к нам приезжает аварийная бригада. И так каждый раз. Текущего обслуживания никакого, - рассказала жительница дома Елена Евдокимова.

Жильцы дома уже несколько лет не могут нормально пользоваться водой и туалетами. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Постепенно разрушающиеся горловины колодцев жильцы ремонтируют сами, они же меняют люки. Внутрь лезть не решаются, боятся отравиться насмерть. Стенки колодцев, как утверждают мужчины, живущие в доме, тоже на ладан дышат. Причем прочищают канализацию проволочкой. За более эффективную гидромеханическую очистку трубы людям предлагают платить из собственного кармана.

Недавно, угодив в один из образовавшихся провалов на выходе из подъезда, одна из женщин едва не сломала ногу. Местные жители сами засыпали ямы у люков, но уже начинают формироваться новые дыры.

Двор дома представляет опасность для детей. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Мы направили запрос в администрацию Воронежа, в котором просим уточнить статус трубы, ее принадлежность. Если этот участок действительно бесхозный, то его нужно признавать таковым официально и ставить на баланс с последующей передачей на обслуживание ресурсоснабжающей организации. В противном случае через несколько лет дом либо останется без канализации, либо начнет проваливаться под землю, - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

В мэрии прокомментировали ситуацию:

- По данным управления жилищно-коммунального хозяйства, сети водоотведения в районе дома № 18 по улице Берег реки Дон находятся в муниципальной собственности с 1 апреля 2015 года. В ООО «РВК-Воронеж» отказали в их приеме. Дело в том, что канализационная линия проложена с контруклоном, проходит по территории частных домовладений и под нежилыми постройками. А значит, свободный доступ к ней отсутствует. Для уточнения причин возникновения промоин и засорения сетей сотрудники управления вместе с работниками управы организуют комиссионное обследование.