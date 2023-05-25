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НовостиПроисшествия25 мая 2023 10:04

Под Воронежем водитель «Фольксвагена» врезался в «МАН» с прицепом: двое ранены

ДТП случилось в Рамони [фото]
Юрий КОЗЛОВ
«Фолькваген» глубоко ушел под прицеп.

«Фолькваген» глубоко ушел под прицеп.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 25 мая, в 1.50 в Рамони у дома № 3 на улице Мосина случилась авария. 29-летний местный житель, руливший «Фольксвагеном-Поло», врезался в припаркованный прицеп «КРОНЕ», находившийся в сцепке с грузовиком «МАН».

Капот «Фольксвагена» после его извлечения из-под прицепа.

Капот «Фольксвагена» после его извлечения из-под прицепа.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель и его пассажир, 34-летний местный житель, получили тяжелые травмы. Их пришлось вызволять из покореженной машины специалистам МЧС. Пострадавших мужчин отвезли в больницу.

Водителя и пассажира пришлось вынимать из покореженной машины сотрудникам МЧС.

Водителя и пассажира пришлось вынимать из покореженной машины сотрудникам МЧС.

Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Судя по времени аварии, не исключено, что водитель мог заснуть за рулем. Впрочем, о причинах ДТП пока не говорят, для их установления нужно время.

Багажник немецкой иномарки практически не поврежден.

Багажник немецкой иномарки практически не поврежден.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.