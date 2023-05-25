Восемь из десяти воронежцев не поддержали введение шестидневной рабочей недели

Против инициативы о введении в России рабочей недели продолжительностью шесть дней высказались восемь из десяти воронежцев. Результатами опроса поделилась пресс-служба SuperJob.

Сейчас документ, инициированный ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», находится на рассмотрении в Минтруде. Его авторы полагают, что переход на рабочую шестидневку повысит прочность экономики страны и создаст условия для технологического прорыва, в том числе на фоне санкций.

По мнению 80% воронежцев, для достижения прорыва необходимо не увеличение количества рабочих дней, а повышение производительности труда. Только 8% местных жителей считают, что шестидневка в таком формате нужна. Сторонниками стали представители старшего поколения – их оказалось 13%. Большинство или 80% против такой идеи – это люди в возрасте от 35 до 44 лет. При этом мужчины больше женщин одобряют такую концепцию – 16% против 10% соответственно.