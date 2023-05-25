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НовостиОбщество25 мая 2023 8:52

Заслуги еще трех воронежцев отметил Владимир Путин

Наши земляки получили медаль, благодарность и почетное звание
Алексей СЕРГУНИН
Владимир Путин.

Владимир Путин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги четверых воронежцев. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени получил мастер мостового Валуйского участка дистанции инженерных сооружений ЮВЖД Сергей Иванов. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоили трактористу-машинисту Виктору Тучину, который работает на предприятии «Сергеевское». Благодарность получил начальник отдела Воронежского информационно-вычислительного центра филиала РЖД Михаил Кузьмин.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Владимир Путин объявил благодарность главному художнику Воронежского театра оперы и балета Валерию Кочиашвили.