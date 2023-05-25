В Воронеже незаконно перегородили дорогу

Дорогу перегородили вот таким сооружением. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Неравнодушные жители частного сектора Коминтерновского района сообщили в ГИБДД о безобразии на улице Павлова. Дорогу там перегородили плитами. Появились они там 21 мая. Кто их положил, неясно.

Автоинспекторы убедились в том, что машинам там не проехать и передали информацию в управу Коминтерновского района. Ее сотрудники убрали посторонние предметы. Теперь дорога свободна.

В ГИБДД предупреждают об ответственности за такие действия, которые можно квалифицировать как повреждение дороги. Тем, кто это сделал, грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Также в ведомстве напомнили: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, можете сообщить об этом по телефону 112 или написать сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.