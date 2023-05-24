Два гаража и ВАЗ сгорели в Воронежской области

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар вспыхнул в Ольховатском районе Воронежской области сегодня, 24 мая. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Спасателям поступила информация о возгорании на улице Юбилейной в поселке Малые Базы в 3:04. Там полыхали два гаража. На место прибыли 8 человек и 2 единицы техники.

Огонь удалось ликвидировать в 3:15 Однако помещения выгорели с обрушением кровли по всей площади. В одном из них стоял припаркованный ВАЗ. От него остался только остов. По оперативной информации, пострадавших нет. Сотрудники МЧС устанавливают причину происшествия