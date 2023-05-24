В Воронежской области 579 граждан были арестованы за нарушения ПДД

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

С начала 2023 года за нарушения Правил дорожного движения в Воронежской области административному аресту были подвергнуты 579 граждан. Большая часть из них в столице Черноземья – 261 человек, на федеральных трассах - 27, в Лискинском районе - 27 и в Новоусманском районе - 24. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 24 мая.

В полиции напомнили, что административный арест - один из видов наказания, предусмотренного п. 6 ч. 1 ст. 3.2 КОаП. Если участник дорожного движения совершает правонарушение, то возбуждается дело. А затем суд может вынести постановление об административном аресте. Его стражи порядка исполняют незамедлительно.

В Госавтоинспекции призвали граждан быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, чтобы избежать наказания.