Воронежские девятиклассники начали сдавать ОГЭ

Фото департамента образования Воронежской области

В Воронежской области стартовал основной этап экзамена для девятиклассников. ОГЭ в этом году будут сдавать свыше 20 тысяч школьников. Всего им предстоит написать четыре дисциплины. Две обязательные – русский и математика и еще две на выбор.

Сегодня, 24 мая, более 8 тысяч выпускников девятых классов сдавали историю (600 человек) физику (свыше 2,3 тысяч) и биологию (свыше 5 тысяч).

Продлится государственная итоговая аттестация среди выпускников девятых классов до 17 июня. А с 26 июня по 1 июля назначены резервные дни для выпускников, которые по уважительным причинам не попали на экзамен или с первого раза не смогли сдать.

Что же касается девятиклассников, которые прибыли в Воронежскую область из Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, то им предоставляется право получить аттестат об основном общем образовании по итогам года.

- Так же такая возможность дается детям, которые прибыли из других территорий Украины. Есть у нас ребята и из Харьковской и из Одесской области, единственный нюанс, что такие дети должны в обязательном порядке поучаствовать в итоговом собеседовании. В общей сложности, по итогам промежуточной итоговой аттестации в Воронежской области получат аттестаты 163 человека, - рассказала начальник отдела аттестации и мониторинга в системе образования дела Наталья Колесникова.